موجز 6.. انطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى غدا فى 9 محافظات مجانا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى غدا فى 9 محافظات، تشمل كل من جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

وتقدم المبادرة التوعية والفحص بالوحدات الصحية للسيدات وتستهدف الحملة السيدات من عمر 18 إلى ما فوق الـ 35 عاما بالتوعية والفحص الشامل فى الوحدات الصحية وليس فى سيارات متنقلة حفاظا على خصوصية السيدات، وذلك بمشاركة 1300 فريق مدرب سيتولى الفحص، ولن يكون بينهم أى أطباء رجال مطلقا بمعنى أن الفرق التى ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدى جمعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.. وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة لأهم الأخبار.

تنطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى غدا فى 9 محافظات، تشمل كل من جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

وتقدم المبادرة التوعية والفحص بالوحدات الصحية للسيدات وتستهدف الحملة السيدات من عمر 18 إلى ما فوق الـ 35 عاما بالتوعية والفحص الشامل فى الوحدات الصحية وليس فى سيارات متنقلة حفاظا على خصوصية السيدات، وذلك بمشاركة 1300 فريق مدرب سيتولى الفحص، ولن يكون بينهم أى أطباء رجال مطلقا بمعنى أن الفرق التى ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدى جمعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.

قررت وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو فى كل أنحاء الجمهورية لـ9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، اعتبارًا من غد الاثنين، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التامينات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيدًا لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

طرحت الهيئة العربية للتصنيع، جهاز استقبال رقمي «ريسيفر» لاستقبال الإرسال الأرضى الرقمى، والإرسال الفضائى، بسعر تنافسي وذلك بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر .

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر، إقبالا من المواطنين، بالتزامن مع فتح حدائق القاهرة بالمجان احتفال بذكرى 30 يونيو.

ونظمت إدارة الحديقة عروض غنائية، وذلك بالجناح الفرعونى بالحديقة، حيث أدى العشرات من الزوار الرقصات على انغام الأغانى الوطنية، حيث عزفت الفرق الفنية الموسيقة.

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسئولية فى البلاد حرص على إقامة مشاريع تنموية كبرى خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والاقتصاد القومى للنهوض بمصر والعبور بها إلى مستقبل مشرق.

ورصد الفيديو إنجازات الرئيس السيسى والمشروعات القومية فى الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، على أغنية "أنا ابن مصر أنا ضد الكسر أنا رافع راسى تملى لفوق طول العمر".

تطلق الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى خلال ساعات من محافظة بورسعيد كأول محافظات بالمرحلة الأولى ومن الآن تكون الخدمة الطبية متاحة للجميع، من خلال التسجيل بوحدات الرعاية الأساسية.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر نشروا الدمار والخراب فى البلاد باسم إقامة الدين، فمنذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أى منجز حضارى يخدم بلدهم أو دينهم.

تبدأ مكافحة الفساد فى أى دولة من خلال وعى مواطنيها بقيم النزاهة ومشاركتهم الفعالة فى التصدى لمرتكبيه من الفاسدين والابلاغ عنهم.

ونظرا لأهمية دور المواطن فى مكافحة الفساد كفل الدستور حق الشكوى، واختص هيئة الرقابة الإدارية بتلقى وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنين عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم لتحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه .