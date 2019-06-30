سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

من كواليس الجلسات..ماذا قالت التحريات عن خلية "تفجير أبراج الضغط" الإرهابية ؟

الأحد، 30 يونيو 2019 11:37 ص
من كواليس الجلسات..ماذا قالت التحريات عن خلية "تفجير أبراج الضغط" الإرهابية ؟ المتهمون بخلية تفجير أبراج الضغط ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، وأدلى الشهود بأقوال خطيرة حول الخلية الإرهابية.

وخلال التحقيقات أدلى الشهود بأقوالهم حول الخلية الإرهابية وكيفية تشكيلها، وطرق استهدافها لأبراج ومحولات الكهرباء، ومن أبرز الشهود الرائد "خ . م"، والذى أجرى التحريات فى الدعوى، وقال فى شهادته: "فى أعقاب انحصار التحركات الجماهيرية لتنظيم الإخوان الإرهابية، لجأ قادة التنظيم إلى تكوين خلايا تعمل بشكل لا مركزى تحت مسمى اللجان النوعية للقيام بإعمال تخربية وتعدى المنشآت الشرطية والعسكرية والعامة والخاصة، ومحطات الكهرباء والإضرار بالبنية التحتية لإثارة غضب المواطنين".

وتابع: "تنفيذا لمخطط الإخوان الإرهابية شكلوا عدد من الخلايا منها إسكندرية ويتولى مسئوليتها المتهم علاء محمد ويعاونه 14 آخرين، وقاموا باستئجار جراج بالهانوفيل لإخفاء السيارات التى يرتكبون بها عملياتهم العدائية وقام المتهم محمد عبد الفتاح بتصنيع العبوةات الناسفة، وقيام قائد الحلية بتكليف 5 من عناصر خليته بقتل المواطن حسام مرسى لمعارضته لأفكار الإخوان، وخلية المنوفية والتى ضبط 4 من عناصرها أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود الجنوبية، وخلية الغربية ويتولى مسئوليتها المتهم طه محمد والتى تقوم بتصنيع الدوائر الكهربائية للعبوات المفرقعة، وخلية وخلية الجيزة، والتى استهدفت حريق محول كهرباء بالوراق، وحريق كشك كهرباء بناهبا، وتفجير جسم غريب أسفل أحد أعمدة الضغط بكرداسة وحرق محول بالقناطر، وخلية المنوفية".

واستكمل: "قام المتهم محمد مدبولى بإعداد هيكل العبوات المتفجرة بورشة لحام مملوكه له بمنطقة أوسيم يتكليف من مؤسس التنظيم الحركى سامح، وقام المتهم بإرسال الهياكل لمسئول خلية الغربية، والذى يتولى تجهيز العبوات بوضع المواد المتفجرة وتوصيل الدوائر الكهربائية".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 


خليه ابراج الضغط

تفجير ابراج الضغط

الارهاب

جماعة الاخوان

الخلايا النوعية

المستشار شبيب الضمرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أسباب عقوبات المتورطين فى "خلية تفجيرات أبراج الضغط"

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 ص

من كواليس الجلسات.. تعرف على أبرز جرائم خلية الجيزة بقضية "تفجير أبراج الضغط"

السبت، 29 يونيو 2019 02:39 م

أحكام للتاريخ .. القصاص من المتهمين فى قضيى تفجير أبراج الضغط.. المؤبد لـ 34 متهما والمشدد 10 سنوات لـ 11 أخرين.. المحكمة: مصر ستظل محفوظة فى ظل شعبها الواعى.. والنيابة : المتهمون استحلوا الأعراض وهتكوا الحرمات

الخميس، 30 مايو 2019 07:42 م

مادة استخدمتها الجنايات لوضع متهمى "تفجيرات أبراج الضغط" تحت المراقبة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة