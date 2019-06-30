من كواليس الجلسات..ماذا قالت التحريات عن خلية "تفجير أبراج الضغط" الإرهابية ؟

كتب إيهاب المهندس

أنطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، وأدلى الشهود بأقوال خطيرة حول الخلية الإرهابية.

وخلال التحقيقات أدلى الشهود بأقوالهم حول الخلية الإرهابية وكيفية تشكيلها، وطرق استهدافها لأبراج ومحولات الكهرباء، ومن أبرز الشهود الرائد "خ . م"، والذى أجرى التحريات فى الدعوى، وقال فى شهادته: "فى أعقاب انحصار التحركات الجماهيرية لتنظيم الإخوان الإرهابية، لجأ قادة التنظيم إلى تكوين خلايا تعمل بشكل لا مركزى تحت مسمى اللجان النوعية للقيام بإعمال تخربية وتعدى المنشآت الشرطية والعسكرية والعامة والخاصة، ومحطات الكهرباء والإضرار بالبنية التحتية لإثارة غضب المواطنين".

وتابع: "تنفيذا لمخطط الإخوان الإرهابية شكلوا عدد من الخلايا منها إسكندرية ويتولى مسئوليتها المتهم علاء محمد ويعاونه 14 آخرين، وقاموا باستئجار جراج بالهانوفيل لإخفاء السيارات التى يرتكبون بها عملياتهم العدائية وقام المتهم محمد عبد الفتاح بتصنيع العبوةات الناسفة، وقيام قائد الحلية بتكليف 5 من عناصر خليته بقتل المواطن حسام مرسى لمعارضته لأفكار الإخوان، وخلية المنوفية والتى ضبط 4 من عناصرها أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود الجنوبية، وخلية الغربية ويتولى مسئوليتها المتهم طه محمد والتى تقوم بتصنيع الدوائر الكهربائية للعبوات المفرقعة، وخلية وخلية الجيزة، والتى استهدفت حريق محول كهرباء بالوراق، وحريق كشك كهرباء بناهبا، وتفجير جسم غريب أسفل أحد أعمدة الضغط بكرداسة وحرق محول بالقناطر، وخلية المنوفية".

واستكمل: "قام المتهم محمد مدبولى بإعداد هيكل العبوات المتفجرة بورشة لحام مملوكه له بمنطقة أوسيم يتكليف من مؤسس التنظيم الحركى سامح، وقام المتهم بإرسال الهياكل لمسئول خلية الغربية، والذى يتولى تجهيز العبوات بوضع المواد المتفجرة وتوصيل الدوائر الكهربائية".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.