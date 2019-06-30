سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 02:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد 9 أشهر حمل..

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

الأحد، 30 يونيو 2019 02:08 ص
معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض طفل رضيع
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنجبت امرأة من مدينة بيتالينج جايا الماليزية طفلة تتمتع بصحة جيدة، بعد 9 أشهر حمل فى حالة غيبوية، فحسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، نقلا عن صحيفة "ذا النجم" الماليزية، بدأت كامارية أروى البالغة من العمر 36 عامًا ، تشكو من الدوخة وعدم وضوح الرؤيةـ وبعد مراجعة الأطباء تم تشخيص وجود ورم في المخ وإجراء عملية جراحية لها، لكن ما لبثت المرأة التى كانت حامل بحلول ذلك الوقت، أن دخلت في غيبوبة فى ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من وجود المرأة في حالة غيبوبة استمر الجنين في النمو، وفي الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، خضعت المرأة لعملية قيصرية وولدت طفلة سليمة.

وقال زوج المرأة "أحلم برؤية زوجتي مرة أخرى، أنا ممتن لأن ابنتي ولدت بصحة جيدة، مثل الأطفال العاديين الآخرين."

 


انجاب

غيبوية

بيتالينج

ورم فى المخ

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"محمد" رضيع ذو 4 أشهر مصاب بسرطان الرئة.. وجدته تطالب بعلاجه على نفقة الدولة

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:45 م

شاهد.. جزائرى يلتقط رضيعة بعد سقوطها من الطابق الثانى فى إسطنبول

الخميس، 27 يونيو 2019 10:52 ص

فيديو.. مأساة طفل فى كيس بلاستيك.. العثور على رضيع وحيدا بغابة أمريكية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:51 م

6 حالات وفيات للرضع فى تونس والصحة ترد

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:20 م

اعراض التسنين عند الرضع ارتفاع حرارة الجسم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:00 ص

أم تتسلم رضيعها من القسم بعد تركه أمام حمام مستشفى الحامول لقضاء حاجتها

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

ديزنى تسعى لكسر رقمها القياسى بفيلمها The Lion King

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

"البرادعى و 30 يونيو".. كيف تحول من مؤيدى الثورة الشعبية إلى معادٍ للدولة المصرية؟.. يعترف بحواره مع "دير شبيجل" بنزول أكثر من 20 مليون مصرى بالميادين.. ويهرب خارج مصر ليدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

أمم أفريقيا 2019.. تعرف على المنتخبات المرشحة للتأهل كأفضل ثوالث

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

كوكا يقود هجوم منتخب مصر و إراحة مراون وحامد

حصاد اليوم التاسع فى أمم أفريقيا 2019.. مواجهات السبت ترفع شعار "مفيش أهداف".. موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخ الكان أمام أنجولا.. التعادل يحسم صراع عمالقة الكاميرون وغانا.. وتعقد حسابات المجموعة السادسة

حصاد اليوم التاسع فى أمم أفريقيا 2019.. مواجهات السبت ترفع شعار "مفيش أهداف".. موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخ الكان أمام أنجولا.. التعادل يحسم صراع عمالقة الكاميرون وغانا.. وتعقد حسابات المجموعة السادسة

اليوم.. دخول الحديقة الدولية مجانا والألعاب بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

اليوم.. دخول الحديقة الدولية مجانا والألعاب بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

تامر حسنى ومصطفى حجاج وواما فى الاستدويوهات لتسجيل أغانيهم.. اعرف الحكاية

تامر حسنى ومصطفى حجاج وواما فى الاستدويوهات لتسجيل أغانيهم.. اعرف الحكاية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة