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مطابقة تقريرى "الحمض النووى" لكشف لغز جثة سيدة مقطعة وبقايا أعضاء بشرية

الأحد، 30 يونيو 2019 09:24 م
مطابقة تقريرى "الحمض النووى" لكشف لغز جثة سيدة مقطعة وبقايا أعضاء بشرية جثة
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بمطابقة تقرير تحليل الحمض النووى الذي تم أخذه من جثة مقطعة تم العثور عليها _فى وقت سابق_ بالعمرانية، بتقرير تحليل الحمض النووى الذي تم أخذه من أجزاء أعضاء بشرية تم العثور عليها بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، لمعرفة إذا ما كانت لنفس الشخص من عدمه، لاستكمال التحقيقات.
 

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، فتحت تحقيقات موسعة فى شهر أبريل الماضي، لكشف لغز العثور على جثة سيدة مقطعة إلى نصفين وملقى جزئها السفلى داخل حقيبة بمنطقة الطالبية.

وصرحت النيابة العامة_حينها_بتشريح الجزء السفلى من السيدة الذى تم العثور عليها لبيان ما به من إصابات أو علامات تشير إلى أسباب الوفاة.

 كما صرحت النيابة بأخذ عينة من الدماء المجنى عليها؛ لإجراء تحليل "دى.أن.أى" للتوصل لهويتها، بالتزامن مع طلب كشف بفحص بلاغات التغيب خلال الفترة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على بقايا أعضاء بشرية بطريق إسكندرية الصحراوى، مما أثار الشكوك حول أن تلك الاعضاء ترجع إلى السيدة التى سبق العثور عليها فى العمرانية.

 

جثة مقطعة

أعضاء بشرية

قتل

العمرانية

الطريق الصحراوى

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