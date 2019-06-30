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مصرع طفلين فى انهيار جدار أثناء لهوهما بقرية كيمان المطاعنة فى الأقصر

الأحد، 30 يونيو 2019 01:20 م
مصرع طفلين فى انهيار جدار أثناء لهوهما بقرية كيمان المطاعنة فى الأقصر جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تلقى مدير أمن الأقصر، إخطاراً بمصرع طفلين إثر إنهيار جدار عليهما خلال اللهو أمام منزلهما ببقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر.
 
تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إسنا المركزي، لحين فحصهما وتسليمهما لذويهما للدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بإنهيار جدار في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة، مما أسفر عن مصرع طفلين خلال اللهو أمام المنزل، وتم نقل جثمانى الطفلين لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
 
 

محافظه الاقصر

امن الاقصر

مستشفي اسنا المركزي

مصرع طفلين

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