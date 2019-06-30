مشجع نيجيرى: التنظيم المصرى رائع وباللغة العربية مصر "أم الدنيا"

الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

قال محمد محمد صلادين، أحد مشجعى منتخب نيجيريا، إن التنظيم المصرى للبطولة رائع، وأنه ليس غريب على مصر التنظيم بهذا الاداء الجيد، مشيرا إلى أن يعشق مصر ويعتاد زيارتها باستمرار منذ 30 عاما؛ ولكنها أول زيارة له لمدينة الإسكندرية، مشيدا بحسن الاستقبال، قائلا: "الشعب المصرى شعب ودود ومرحب بضيوفه".

وأكد فى تصريحاته لـ" اليوم السابع"، أن مصر أثبتت كفاءة وجدارة بتنظيم البطولة، مشيرا إلى أن حفل الاستقبال كان مبهرا ولاقى استحسان شعب نيجيريا.

وحول توقعات المباراة قال إن نيجيريا فريق قوى وأنه سوف يكسب بالتأكيد وكذلك الفريق المصرى، قائلا: "فى حالة فوز الفريقين يتمنى أقتسام الكأس بينهما فمصر بلد عظيم وكذلك نيجيريا، قائلا باللغة العربية: "مصر أم الدنيا ، تحيا مصر".



جاء ذلك خلال استقبال جماهير فريق نيجيريا ومدغشقر، قبل المباراة اليوم بين منتخب نيجيريا ومنتخب مدغشقر، فى إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد الإسكندرية الدولى.



وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين حيث تم اغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.



يذكر أن بطولة الأمم الافريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا ، حيث تستضيف محافظة الاسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضى.



