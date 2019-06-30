مشجع من نيجيريا: تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية أكثر من رائع

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه منذ وصوله من مطار القاهرة يشهد استقبال رائع من المصريين من المطار ومقر الإقامة حتى وصولهم للاستاد.

وأضاف أنه سيقوم بزيارة عدد من الاماكن السياحية المصرية وسيقوم بدعوة أصدقاءه الى زيارة مصر بعد نشره عدد من الفيديوهات الشوارع المصرية وحسن استقبال المصريين.

جاء ذلك خلال استقبال جماهير فريق نيجيريا ومدغشقر، قبل المباراة اليوم بين منتخب نيجيريا ومنتخب مدغشقر، فى إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد الإسكندرية الدولى.

وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين حيث تم اغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.



يذكر أن بطولة الأمم الافريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا ، حيث تستضيف محافظة الاسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر، على ملعب استاد الاسكندرية الرياض