مراكز الشباب والنوادى والحدائق بأسيوط تستعد لاستقبال الجماهير لمتابعة مصر وأوغندا

أسيوط – ضحا صالح

استعدت مراكز الشباب بمحافظة أسيوط والنوادى الرياضية والحدائق العامة لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب المصرى ونظيره الأوغندى فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بتجهيز شاشات العرض والتلفاز كبيرة الحجم والكراسى لتوفير مناخ مناسب للجماهير خلال مشاهدة المباراة.

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم التنسيق مع الجهات المختلفة لتأمين أماكن التجمعات فى مراكز الشباب على مستوى مدن ومراكز المحافظة بتوفير سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين مشاهدة المباراة كما تم وضع شاشة عملاقة بحديقة الفردوس موجهًا بتوفير خدمة مشاهدة جيدة للمواطنين أثناء عرض المباراة والتأكد من جودة الصورة والصوت وكافة التجهيزات الأخرى من أجل استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين.

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه بناءا على توجيهات محافظ أسيوط يتم فتح المنشآت الرياضية بـ50 مركز شباب ونادى رياضى بمختلف مدن ومراكز المحافظة أمام الجماهير قبل المباراة بساعتين لاستقبال جماهير ومشجعى المنتخب المصرى وتوفير كافة الخدمات للمواطنين من أجل متابعة المباريات بسهولة ويسر وبالمجان كما تقوم المديرية بتوزيع أعلام مصر على المشجعين فى مباريات المنتخب المصري.



مشاهدة مباريات كأس الامم الافريقية بمراكز الشباب (1)



مشاهدة مباريات كأس الامم الافريقية بمراكز الشباب (2)



مشاهدة مباريات كأس الامم الافريقية بمراكز الشباب (3)



مشاهدة مباريات كأس الامم الافريقية بمراكز الشباب (4)



مشاهدة مباريات كأس الامم الافريقية بمراكز الشباب (5)