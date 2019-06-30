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محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 10:48 ص
محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة احتفال مصر بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس الفلسطينى ثمن مواقف مصر الأخوية القومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى، وانشغالها الدائم فى قضايا الأمة وفى الطليعة منها قضية فلسطين.

وأعرب الرئيس عباس، عن ثقته بأن مصر بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة والشجاعة ستواصل دورها الرائد فى مواجهة التحديات الراهنة، دفاعا عن القضية الفلسطينية العادلة.

يشار إلى أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التى انتصرت فيها إرادة المصريين على قوى الظلام والإرهاب وداعمى الفوضى.

 


الرئيس السيسى

الرئيس الفلسطينى

ثورة 30 يونيو

القضية الفلسطينية

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