محكمة إسرائيلية تمدد حبس مدرس بسبب فعل فاضح أمام طالبات

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن محكمة الصلح فى مدينة ريشون لتسيون بتل أبيب قررت مد حبس معلم فى أحد المدارس بتل أبيب القى القبض عليه بعدما أشهر قضيبه للطالبات فى أحد الفصول التعليمية أثناء القائه محاضرة .

وذكرت الصحيفة أن طالبات المدرسة تقدمن ببلاغ ضد المدرس وتفريغ كاميرات المدرسة لإثبات الواقعة قائلين فى البلاغ: "أمرنا بالبقاء على المقاعد بعد فعله الفاضح".

وبحسب البلاغ المقدم ضده يبلغ المدرس من العمر 28 عاماً وألقى القبض عليه فور البلاغ، ورفضت المؤسسة التعليمة فى إسرائيل نشر اسمه، بينما طالب أولياء أمور الطالبات بمنعه من التدريس مرة أخرى والقصاص منه لخدش حياء الفتيات فى سن مبكرة.