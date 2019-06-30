محافظ كفرالشيخ يستجيب لعلاج مواطنة على نفقة الدولة بمعهد القلب

كفر الشيخ – محمد سليمان

استجاب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ل"ا.ا.ع" والمقيمة بمدينة سيدى غازي، "مريضة قلب" التى تلتمس فيها الموافقة على علاجها على نفقة الدولة.

وقال المحافظ فى بيان إنه صدر قرار بعلاج المواطنة على نفقة الدولة بمستشفى معهد القلب بإمبابة بقسم القلب وتركيب منظم ضربات قلب أحادى قاطع الإرتعاش طبقاً لحالتها الصحية، مقدماً الشكر للدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد العدولي، رئيس المجلس الطبي، للاستجابة السريعة، لصالح توفير الرعاية الصحية لأبناء المحافظة.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على طلب مدير إدارة التعليم الزراعى بشأن مدرسة فوه الزراعية بمراعاة التنسيق داخل المدرسة لوجود إقبال غير طبيعى على المدرسة من الطلاب فى ظل عدم وجود فصول تقبل تلك الكثافات، بشكل يخل بأداء العملية التعليمية بالمدرسة، لقلة الفصول المتاحة.

وتلتزم المدرسة بقبول الملفات المقدمة إليها من طلاب ادارة فوه حسب التنسيق المعلن مع توقيع ولى الامر وقبول الطلاب المتقدمين الأعلى مجموعا حسب الفصول المتاحة وفى حالة عدم القبول يتم سحب الملف وتقديمه لمدرسة أخرى، كما لا تقبل ملفات من طلاب ادارة مطوبس اقل من تنسيق مدرسة كوم دميس الزراعية، وإلغاء القبول من طلاب ادارة سيدى سالم بالمدرسة والاكتفاء بالإداريين السابقتين، لصالح العملية التعليمية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتحديد كثافة كل مدرسة والإعلان عنها قبل عملية التقديم حتى لا يحدث تلاعب فى اعداد المقبولين، ويتم القبول بأولوية المجموع داخل المركز والمدينة نفسها وليس خارجها، طبقاً للقانون والصالح العام.

كما أحال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، 23 موظفاً وطبيباً وممرضة ومراقب صحي بقرية البكاتوش بقلين للتحقيق، منهم إحالة 9 أطباء وموظفين لانصرافهم عن العمل دون سند قانوني بوحدة طب الاسرة بقرية البكاتوش بقلين، وإحالة 7 موظفين بالوحدة المحلية لقرية البكاتوش، من بينهم 3 موظفين لتركهم العمل دون سند قانونى، واحالة 4 موظفين لتغيبهم عن العمل .

وتبين لحملة إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، أثناء تفقدها للوحدة الصحية بالقرية، وجود نقص ببعض أدوية الطوارئ مثل (برمبران، اتروفين، امينو فيللين، جلوكوز 5%، جميع الأمصال)، يوجد نقص ببعض المستلزمات الطبية مثل (سرنجات، شاش، قطن، جوانتي)، وذلك بناءً علي تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ باتخاذ اللازم، نحو توفير المستلزمات والأدوات الطبية، وتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية، كما كلف الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق مع المتغيبين؛ مؤكداً أنه لا تهاون مع المقصرين.

كما أحال كفرالشيخ، وكيل شئون العاملين بمدرسة الكوم الطويل الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، ومدير مدرسة الكوم الطويل الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، للتحقيق للسلبيات التى تستوجب المسائلة التي رصدتها لجنة إلإدارة المتابعة بالمحافظة، مكلفاً بتلافي المخالفات التي وردت في التقرير، كما كلف الشئون القانونية للتحقيق بالديوان العام للمحافظة.