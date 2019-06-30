محافظ أسيوط: انتهاء الاستعدادات لتنفيذ مبادرة الرئيس "دعم صحة المرأة"

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة المصرية والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما فاكثر والتى تنطلق غدا الاثنين الأول من يوليو بـ 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيب ومشرف وذلك فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان اليوم – إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة يجرى تنفيذها فى 154 وحدة صحية بأسيوط بواقع فرقة بكل وحدة مكونة من 4 افراد (طبيبة وممرضة للعمل مدخل بيانات وممرضة لقياسات الضغط والوزن والطول والسكر وممرضة تنظيم اسرة أو رائدة للتثقيف الصحى ) ليصبح اجمالى الفرق العاملة 616 فرقة وفترة العمل من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً فى ايام العمل الرسمية فقط بدون العطلات.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية الجديدة تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام والمستشفيات المنتشرة بالمحافظة فضلا عن الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وكذا الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب وفى حالة اكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة .

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى انه تم الانتهاء من تدريب مدخلى البيانات على مستوى المحافظة على البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية بمعرفة مركز معلومات المديرية وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومى للسيدة لتحديدها كمستهدفة بالمبادرة واستكمال باقى الإجراءات الازمة لها من توعيه اوفحص أو احالة لأقرب مكان للتقييم بالإضافة الى انه تم شرح دور مدخل البيانات خلال المبادرة والتعرف على المعوقات والعمل على حلها وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية و الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة والدكتورة نهى عبدالله عبدالنبى مدير إدارة الرعاية الأساسية لافتا الى عمل توعية للسيدات عن كيفية الفحص الذاتى لاكتشاف المرض مبكراً وفى حالة اكتشاف حالات إصابة بالمرض فسيتم إجراء القياسات وعمل الفحص الإكلينيكى والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بنطاق المحافظة مثل معهد جنوب مصر للاورام التابع لجامعة أسيوط .