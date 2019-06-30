سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 11:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يوجه مسئولى الصحة باستمرار مكافحة أمراض الصيف.. اعرف التفاصيل

الأحد، 30 يونيو 2019 11:20 م
محافظ أسوان يوجه مسئولى الصحة باستمرار مكافحة أمراض الصيف.. اعرف التفاصيل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بالاستمرار فى تنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة الأمراض الصيفية.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان له، أن الخطة تشمل الاستعداد الجيد داخل مختلف الصروح الطبية سواء المستشفيات أو الوحدات أو المراكز الصحية للتدخل السريع والتعامل الفورى مع الحالات المرضية الواردة على مدار الـ 24 ساعة، بجانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة والأدوية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن هناك تعليمات مشددة بشكل مستمر من محافظ أسوان، لتحقيق الجاهزية المتكاملة داخل المواقع الصحية لتوفير الخدمة العلاجية للمواطن الأسوانى بالجودة المطلوبة، مع العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار أمراض الصيف أو حدوث أى تفشيات وبائية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية تكثف من جهودها لعقد المزيد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المختلفة والوقاية منها وذلك بكافة الوحدات الصحية لتعريف المواطنين بآلية التعامل مع هذه الأمراض التى تنتقل عن طريق الطعام والشراب أو الحشرات أو غير ذلك لسرعة السيطرة عليها وتلافى تطورها للحفاظ على الصحة العامة بالشكل المطلوب.

 


الصحة

امراض الصيف

اسوان

مستشفيات أسوان

المستشفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور .. محافظ أسوان يحيل مسئولى الحدائق والمحاجر للتحقيق بسبب الإهمال

السبت، 29 يونيو 2019 02:29 م

محافظ أسوان: لا يوجد معوقات أو شكاوى فى عمل لجان تعويضات النوبة "صور"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:23 م

سكرتير عام محافظة أسوان يتفقد مشروع ازدواج الطريق الصحراوى.. صور

الأحد، 30 يونيو 2019 04:02 م

تعرف على ضوابط تعويضات أهالى النوبة من متضررى السد العالى وخزان أسوان

الأحد، 30 يونيو 2019 11:08 ص

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 08:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة