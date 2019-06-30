محافظ أسوان يوجه مسئولى الصحة باستمرار مكافحة أمراض الصيف.. اعرف التفاصيل

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان له، أن الخطة تشمل الاستعداد الجيد داخل مختلف الصروح الطبية سواء المستشفيات أو الوحدات أو المراكز الصحية للتدخل السريع والتعامل الفورى مع الحالات المرضية الواردة على مدار الـ 24 ساعة، بجانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة والأدوية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن هناك تعليمات مشددة بشكل مستمر من محافظ أسوان، لتحقيق الجاهزية المتكاملة داخل المواقع الصحية لتوفير الخدمة العلاجية للمواطن الأسوانى بالجودة المطلوبة، مع العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار أمراض الصيف أو حدوث أى تفشيات وبائية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية تكثف من جهودها لعقد المزيد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المختلفة والوقاية منها وذلك بكافة الوحدات الصحية لتعريف المواطنين بآلية التعامل مع هذه الأمراض التى تنتقل عن طريق الطعام والشراب أو الحشرات أو غير ذلك لسرعة السيطرة عليها وتلافى تطورها للحفاظ على الصحة العامة بالشكل المطلوب.