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كيف تتقدم بشكوى لحماية المستهلك خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 03:30 ص
كيف تتقدم بشكوى لحماية المستهلك خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو لواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
مدحت وهبة

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أعلن لواء دكتور راضي عبد المعطى  رئيس جهاز حماية المستهلك عن خطة تستهدف تكثيفا الرقابة على الأسواق فى إطار احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو  للقضاء على أي ممارسات سلبية، وذلك استكمالاً للإجراءات الرقابية التى يتخذها الجهاز لضبط الأسواق من خلال سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية" التى تجوب الأسواق والمناطق التجارية.  
 
وأهاب عبد المعطى، المواطنين ممن لديهم شكاوى التواصل عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس آب "المواطن رقيب"01281661880  أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق  الإلكترونى المتاح على متجر الهواتف الذكية Google play
 
وأكد رئيس الجهاز، أن هذا يأتى فى إطار المتابعة المستمرة والاهتمام بشكاوى وهموم المواطنين من خلال تلقى شكواهم عبر وسائل تلقى الشكاوى المختلفة للجهاز، مشيراً إلى استمرار العمل من خلال غرفة عمليات تلقى شكاوى المواطنين، والتعامل معها أثناء عطلة يوم الأحد ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تفاعلاً مع احتفالات الشعب المصرى، بتلك المناسبة أن خطه الجهاز تأتى تماشياً مع توجهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقاً لما جاء بالبرنامج الحكومى الذى أعلنه الدكتورمصطفى مدبولى- رئيس الوزراء.

حماية المستهلك

حملات رقابية

30 يونيه

شكاوى المواطنين

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