"قلب الأم".. ربة منزل تنقذ نجلها من الحبس بعد تعديه عليها بآلة حادة

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإخلاء سبيل "تامر. ع"، عاطل، من سرايا النيابة، بعد تنازل والدته عن محضر تعديه عليها بالضرب.

وكشفت التحريات أن المتهم "تامر. ع"، عاطل، ودائم التعدي بالضرب المبرح علي والديه لمحاولته الاستيلاء علي أموالهم.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد قيام عاطل بالتعدى بالضرب على والدته، بآلة حادة فى رأسها لرفضها إعطاءه أموال.

أسفر عن ذلك إصابتها بجرح نافذ فى الرأس، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، من القبض على المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب واقعة التعدي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.