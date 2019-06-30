قصف متبادل بين الجيش و"أنصار الله" فى اليمن

وكالات

تجددت المواجهات، بين الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" فى محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكرى يمنى لوكالة "سبوتنيك"، أن مواجهات عنيفة تخللها قصف مدفعى متبادل، دارت، مساء اليوم الأحد، إثر شن "أنصار الله" هجوما من مواقعها قرب جولة الحلقة ومحيط معسكر الدفاع الساحلى تجاه مواقع للجيش فى شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأضاف ان المواجهات لا تزال مستمرة، فى حين يستهدف مقاتلو "أنصار الله" بقصف مدفعى من مواقعهم فى 7 يوليو مواقع للجيش فى أنحاء متفرقة بمدينة الحديدة.

واتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" الجيش اليمنى بتنفيذ قصف مدفعى على منطقة 7 يوليو السكنية (شمال شرقى الحديدة) وشارع الخمسين (شرق المدينة)، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بينهم طفل وامرأتان.

وذكرت أن الجيش استهدف بـ22 قذيفة هاون منطقة الجاح فى مديرية بيت الفقية جنوب شرقى الحديدة.