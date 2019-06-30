قبل مباراة مصر وأوغندا.. ما لا تعرفه عن « لؤلؤة أفريقيا »

كتبت – هناء أبو العز

يخوض المنتخب الوطنى مباراة الليلة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا.

ويستعرض التقرير التالى أبرز المعلومات عن اوغندا:

1- أوغندا هى بلد تقع شرق أفريقيا، ويطلق عليها اسم لؤلؤة أفريقيا، تحدها من الجهة الشرقية كينيا، ومن الجهة الشمالية جنوب السودان، ومن الجهة الغربية جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمّا رواندا فتحدّها من الجهة الجنوبية الغربية، في حين تحدها من الجنوب دولة تنزانيا.

2- يشار إلى أنّ الجزء الجنوبى منها يضم قسماً كبيراً من بحيرة فيكتوريا.

3- وقعت أوغندا تحت الحكم البريطانى بوصفها محمية بريطانية تحت مسمى محمية أوغندا، واستمرت تحت هذا الحكم حوالي سبعين سنة، إلى أن حصلت على استقلالها في سنة 1962، وانتُخب السير إدوارد فريدريك ملكاً ليحكم البلاد في عام 1963 إلى أن أُطيح به فى عام 1966 من رئيس مجلس الشعب أبولو أوبوبوتي، بعدها اعتُمد نظام الحكم الجمهورى كنظام رسمى فى البلاد عام 1967.

4- معظم أراضى أوغندا عبارة عن هضبة يبلغ ارتفاعها حوالى 1200م فوق سطح البحر، وتحيط بها مرتفعات من جميع جوانبها إجمالاً، وتعتبر قمة مارجريتا على جبل ستانلي أعلى ارتفاعات أوغندا، ويصل ارتفاعها إلى 5110م فوق سطح البحر.

5- تنمو جنوب أوغندا غابات كثيفة، أما الجزء الشمالي منها فإنّه مغطّى بحشائش السافانا، في حين أن الجهة الشمالية الشرقية يسودها طابع شبه صحراوي، وتغطي المياه العذبة حوالي 15% من المساحة الإجمالية للجمهورية، وتوجد فيها العديد من البحيرات المشهورة، مثل: بحيرة إدوارد، وبحيرة فكتوريا، وبحيرة ألبرت.

6- عدد السكان واللغة الرسمية .. يبلغ عدد سكان أوغندا 39,032,383 نسمة وفقاً لإحصائية عام 2015م ، ويتحدثون باللغة الإنجليزية في تعاملاتهم التجارية، وفي المدارس متّخذينها اللغة الرسمية الأساسية في البلاد، غير أنّ العديد من السكان الذين قدموا من بلاد مختلفة؛ كالهند، والباكستان يتحدثون بلغة بلادهم الأصلية.

7- الديانة السائدة فى أوغندا .. تتعدد الديانات التى يدين بها سكان أوغندا، ولكن النسبة الأكبر من السكان تدين بالديانة المسيحية؛ حيث يشكلون ما نسبته 84.5% من إجمالى السكان، تليها الديانة الإسلامية حيث يشكل السكان المسلمين فيها ما نسبته 13.7% من مجموع السكان، إلى جانب وجود ديانات أخرى بنسب ضئيلة.

8- تتعدد المعالم السياحية التى تجذب السياح من مختلف دول العالم، ففيها كمبالا التى تضم عدة متاحف ومقابر تاريخية، كما أنّها تضم أكبر بحيرة فى العالم، وهي بحيرة فيكتوريا التى تبلغ مساحتها حوالي 68.800كم، ويعتبر عاملاً أساسياً فى جذب أعداد كبيرة من السياح.