قاتلا مسن بمزرعة بالشرقية يعترفان: تخلصنا منه لسرقة الماشية

وأوضح المتهمان ببيعهم رؤوس الأغنام لتاجرى ماشية في طامية ، تم إستهدافهما وضبطهما وقررا بيعهم الأغنام بسوق الماشية ، وأرشدا عن السيارة المستخدمة والمسروقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من مالك مصنع كرتون بمقتل والد زوجته 74 سنة بالمعاش مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق داخل الإستراحة الخاصة بمزرعة زوجته، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وعثر على جثته مُكبل اليدين والقدمين ولا توجد به صابات ظاهرية، وتبين سرقة "11رأس أغنام - ثلاجة صغيرة الحجم - 2 أنبوبة بوتاجاز - عدد 2 موتور مياة - جهاز رش مبيدات" من داخل المزرعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة"عاطلين و سائقين "جميعهم مُقيمين في طامية بالفيوم".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.