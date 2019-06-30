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قاتلا مسن بمزرعة بالشرقية يعترفان: تخلصنا منه لسرقة الماشية

الأحد، 30 يونيو 2019 10:58 ص
قاتلا مسن بمزرعة بالشرقية يعترفان: تخلصنا منه لسرقة الماشية جثه - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

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أدلى المتهمان بقتل مسن داخل استراحة مزرعة في الشرقية، باعترافات تفاصيلية عن الجريمة، حيث أكد المتهمان اتفاقهما على سرقة الأغنام ومحتويات المزرعة خاصة أن أحدهما كان يعمل بمزرعة مجاورة لها.

وعن يوم الجريمة، قال المتهمان، انهما توجها برفقة آخرين للمزرعة بسيارة ربع نقل ملك أحدهم ، وقاموا بالدلوف لداخل المزرعة وأثناء مشاهدتهم للمجنى عليه تعدوا عليه بالضرب وسحبه لداخل غرفة النوم بالاستراحة، ووضع "المراتب" ومحتويات الغرفة أعلاه حتى أودوا بحياته وكبلوه واستولوا على المسروقات.

وأوضح المتهمان ببيعهم رؤوس الأغنام لتاجرى ماشية في طامية ، تم إستهدافهما وضبطهما وقررا بيعهم الأغنام بسوق الماشية ، وأرشدا عن السيارة المستخدمة والمسروقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغاً من مالك مصنع كرتون بمقتل والد زوجته 74 سنة بالمعاش مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق داخل الإستراحة الخاصة بمزرعة زوجته، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وعثر على جثته مُكبل اليدين والقدمين ولا توجد به صابات ظاهرية، وتبين سرقة "11رأس أغنام - ثلاجة صغيرة الحجم - 2 أنبوبة بوتاجاز - عدد 2 موتور مياة - جهاز رش مبيدات" من داخل المزرعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة"عاطلين و سائقين "جميعهم مُقيمين في طامية بالفيوم".

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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