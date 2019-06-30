فيديوهات لهروب المساجين وصور لتخريب السجون ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب إيهاب المهندس

العديد من المفاجآت أظهرها أحراز محاكمة 28 متهما بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

وفضت المحكمة فى جلسة 10 مارس 2019، حرز عبارة عن مظروف ويحمل رقم 10، بداخلة حافظة مستندات بداخله أسطوانة لهروب المساجين من سجن وادى النطرون.

وعرضت المحكمة أسطوانة بداخلها 173 صورة لسجن لتخريب سجن المرج وأبو زعبل، وإحدى الصور لمبنى يحمل لافتة سجن شديد الحراسة، وتظهر الصور تخريب بعض المبانى من الخارج ومن الداخل وتوجد أثار حريق فى بعضها كما يوجد أثر حريق لإحدى السيارات فى فناء المبنى.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.