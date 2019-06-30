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عودة طائرة عدن بعد إقلاعها من مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة يمنية

الأحد، 30 يونيو 2019 03:35 م
عودة طائرة عدن بعد إقلاعها من مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة يمنية مطار القاهرة الدولى
كتبت - رحاب نبيل

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اضطر قادة الطائرة اليمنية، اليوم الأحد، العودة مرة أخرى لمطار القاهرة الدولى بعد إقلاعها بدقائق فى طريقها إلى عدن، لإنقاذ حياة راكبة يمنية الجنسية أصيبت بوعكة صحية.

 

قالت مصادر مطلعة بالمطار إنه تلقى برج المراقبة إشارة من قائد طائرة شركة الخطوط اليمنية رقم 609، المتجهة إلى عدن، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار، بسبب إصابة راكبة يمنية «راضية. ع» 65 عاما بوعكة صحية وأثناء الهبوط بالمطار تبين وجود عطل فنى أصاب مجموعة العجل الخلفية اليمنى بالطائرة.

 

وأضافت المصادر، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط بموقع 10 داخل أرض المهبط، وإنزال الركاب فى إحدى صالات الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، كما تم نقل الراكبة تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف إلى عيادة الحجر الصحى برئاسة الدكتور حازم حسين وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.

 


الخطوط اليمنية

عدن

مطار القاهرة

اليمن

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