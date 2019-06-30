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عروض لزوار الحديقة الدولية والألعاب الترفيهية بنصف الثمن بمناسبة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 04:02 م
عروض لزوار الحديقة الدولية والألعاب الترفيهية بنصف الثمن بمناسبة 30 يونيو عروض غنائية لزوار الحديقة الدولية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر، إقبالا من المواطنين، بالتزامن مع فتح حدائق القاهرة بالمجان احتفال بذكرى 30 يونيو.

ونظمت إدارة الحديقة عروض غنائية، وذلك بالجناح الفرعونى بالحديقة، حيث أدى العشرات من الزوار الرقصات على انغام الأغانى الوطنية، حيث عزفت الفرق الفنية الموسيقة.

وقال اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن الحديقة سمحت لزوارها بركوب بعض الألعاب الترفيهية مثل العربات التصادمية والألعاب المائية بنصف الثمن، وكذلك دخول حديقة الحيوان بنصف الثمن.

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حدائق القاهرة

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