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طالبان: جولة محادثات السلام الأخيرة مع أمريكا "حاسمة"

الأحد، 30 يونيو 2019 12:49 م
طالبان: جولة محادثات السلام الأخيرة مع أمريكا "حاسمة" قادة طالبان
كابول /أ ش أ/

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وصف المتحدث باسم جماعة "طالبان" سهيل شاهين، الجولة السابعة والأخيرة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الحاسمة"، وذلك فى الوقت الذى تلتقى فيه الجماعة مع المبعوث الأمريكى زلماى خليل زاد.

وقال شاهين - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، اليوم الأحد - إن الجانبين يبحثان عن نتائج ملموسة من أجل التوصل إلى الاتفاقيات التى ستشهد انسحابا نهائيا لأكثر من 20 ألف جندى أمريكى وقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) من أفغانستان وإنهاء أطول حرب أمريكية.

ومن المنتظر أن توفر الاتفاقات أيضا ضمانات بألا تصير أفغانستان مرة أخرى مأوى للإرهابيين لشن الهجمات بجميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن المحادثات بدأت أمس السبت، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، وترغب الولايات المتحدة الأمريكية فى التوصل إلى اتفاق نهائى بحلول الأول من سبتمبر المقبل.

 


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