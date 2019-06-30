ضبط 500 علبة سجائر مغشوشة وتحرير 30 مخالفة تموينية بمركز البدارى

تمكنت إدارة البدارى التموينية من ضبط 500 علبة سجائر مغشوشة ومقلده لماركات مشهورة وحررت 30 مخالفة تموينية لبعض المحال التجارية وبعض محال السوبر ماركت.

وكانت حملة تموينية مكبرة برئاسة عصمت على مدير إدارة تموين البدارى، فى اطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لضبط الأسواق وضبط السلع المغشوشة، قد تمكنت من خلال التفتيش المفاجئ على مخازن التجار، وبعض المحال التجارية، ومحال السوبر ماركت من ضبط 500 علبة سجائر مغشوشة.

كما تمكنت الحملة من تحرير 30 مخالفة تموينية متعددة منها عدم إعلان أسعار وعدم وجود تراخيص وشهادات صحية وبيع منتجات مقلدة ومغشوشة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.