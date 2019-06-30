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ضبط 4 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر بشربين الدقهلية

الأحد، 30 يونيو 2019 05:20 م
ضبط 4 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر بشربين الدقهلية الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب _سارة الباز

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بضبط 3 طن و700كيلو جرام فى معمل منتجات ألبان بقرية ترعة غنيم التابعة لمركز شربين.

وأضاف مكى فى بيان أنه تم ضبط 27 برميل شطة حمراء ،و10 برميل مورته وزن البرميل 100 كيلو وذلك لعدم وجود بيانات ومجهولة المصدر،واوضح ان لجنة إدارة مراقبة الأغذية أوصت الجهات المختصة بغلق المعمل لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص ونقص إشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية، وقامت اللجنة بسحب عينات وإرسالها للمعمل، وتحرير 2 محضر جنح صحية بشأن المخالفات.

وأشار مكى إلى أن قيام فرق مراقبة الأغذية بتكثيف الرقابة والمرور على المنشآت الغذائية بالمنصورة يأتى فى إطار تشديد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التفتيشية على منافذ الأغذية ومحلات بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

 

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

أغذية مجهولة المصدر

مركز شربين

معمل البان مخالف

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