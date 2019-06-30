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ضبط 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

الأحد، 30 يونيو 2019 02:45 ص
ضبط 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، كما تمكن رجال المرور بالمطار من تحرير 57 مخالفة مرورية لقائدي السيارات.

وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة، أن الحملة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول وبارك السيارات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

من جانبه تمكن قسم المرور بالمطار من تحرير 57 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.

كما استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 18 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

وقال مصدر بالمطار: إن المرحلين وصلوا على متن رحلة الخطوط السعودية، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أنه خلال المناقشات معهم، أقر المرحلون أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم، بعد إقامتهم غير الشرعية، ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

أمن المطار

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