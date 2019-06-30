ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

تمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين إبراهيم الحصرى 47 سنه عاطل مسجل شقى خطر، وإبراهيم محمد البهنسي 34 سنة عاطل مسجل شقى خطر وشهرته "بوجى" وبحوزتهما نصف كيلو هيروين ومطواة وميزان حساس، بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.