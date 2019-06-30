صور.. كسر خط مياه بمركز أبنوب والدفع بسيارات نقيه لحين الإصلاح

أسيوط- هيثم البدرى

انفجر خط مياه للشرب 600 مم g r b بمنطقة " بنى محمد – كوم المنصورة " التابعة لمركز أبنوب مما أدى إلى تأثر عدد كبير من القرى بهذا الإنفجار والكسر في هذا الخط بعد قطع المياه عن هذه القرى، حيث تأثرت قرى كوم المنصورة ، وعزبة غنيم ، وعرب العطيات ، الحراجات ، وقرية المعابدة وقرية الشنابلة وقرية شقلقيل.

ومن جهتها قامت شركة المياه بتشغيل الأبار الإرتوازية البديلة والربط بمرشح المعابدة وجار العمل على إصلاح الكسر وتم الدفع بسيارات المياه النقية للمكان المتأثرة لحين الإنتهاء من الإصلاحات وتم إخطار إدارة الأزمات والكوارث وإدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة.



كسر خط مياه (1)



كسر خط مياه (2)



كسر خط مياه (3)