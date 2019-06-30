صور ..رصف الطرق ورفع كفاءة الانارة بالمدن وقرى كفر الشيخ وإزالة التعديات والاشغالات

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، عدد من حملات إزالة التعديالت على الاراضي الزراعية ، وحملت إزالة اشغالات ورفع كفاءة الانارة

قال طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم،إنه تفقد الأعمال النهائية لنفق الشهابية قبل الرصف، والأعمال الإنشائية الأخيرة بعد فرد طبقة السن الأولى بسمك 20سم، ثم طبقة السن الثانية بسمك 15 سم مع فرد ودمك الطريق ورش المياه وعمل إختبارات متتالية لطبقة الربط الخرسانية بجانبى الجسم العلوى للنفق.

وأضاف طلعت،تم صب عاديات النيوجرس وخرسانات الميول وصفايات المطر بالنفق قبل أعمال الرصف بداية الإسبوع المقبل للحارتين، مؤكداً أن نهاية الأعمال والتسليم النهائى للنفق قبل 15يوليوالمقبل.

وقال اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، تم التصدى لمخالفات بناء أدوار زائدة عن الرخصة، بعدد من الابنية بمدينة دسوق وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة فى المخالفة واتخاذ كافة الاجراءت القانونية وايقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية وتنفيذ الازالة، كما تمكن رئيس قرية كفر العرب، بإزالة حالتي تعدي على الأرض الزراعية الاولى على160 متر.

وأضاف هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض،أنه تابع رفع كفاءه الانارة على طريق الرافد الدولى كفرالشيخ بلطيم، وصيانة كشافات الانارة على الطريق فى نطاق قرية البشاير وابوريا،وتم فرد السن ورفع كفاءة القطاعات المتهالكة وتسوية ورصف الحفر والمطبات العشوائية برافد الطريق الدولى"

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا،إنه تابع سير العمل بمنظومة النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة بقرى بيلا،ورفع المخلفات المتراكمة بشوارع قرية الكوم الطويل بجوار شريط السكة الحديد وشارع المقابر وتسوية جانبي الطريق، فضلاً عن متابعة صيانة ورفع كفاءة أعمدة الانارة العامة بالقرية.

وأضافت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنها تابعت رفع صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس شارع العاشر من رمضان شارع خالد بن الوليد، وشارع المستشفى وشارع الكنيسة ،والميادين الرئيسية ،ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها ورفع الأتربة بجوار الارصفة وتراكمات القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، كما تم رصف طريق المجاز الشرقى بطول 600م وعرض 5م،لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وقالت ماضي ، كما تابعت رفع كفاءة الطرق ومتابعة أعمال الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية،وتم رصف طريق بتجمع 6 بيارات بطول 500م وعرض 5م بقرية الابعادية، ورصف طريق بقرية 61 المنصور بطول500 م وعرض 5م، ورصف طريق بقرية 76 المنصور التابعة لقرية الابعادية بطول 500م وعرض 5م، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى ،ورصف شارع العاشر من رمضان بمنطقة حامول السعيد بطول 350م، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وأضافت رئيس مركز ومدينة الحامول، جاري تطوير شبكة الكهرباء وزيادة قدرة المحولات بقرى الحامول، حيث قامت هندسة كهرباء القري باحلال وتجديد موصلات الجهد المتوسط بقرى " الشراقوة و 8 العنابر والمجاز وعرب الحلميه وكوبرى الحلمية "،لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بهذه المناطق.