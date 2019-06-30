صور.. "بيطرى الدقهلية" يضبط لحوم فاسدة تباع بمحلات جزارة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، ومديرية التموين بضبط 834.9 كجم مضبوطات بمركز نبروه ومنية النصر خلال الحملات المكثفة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها فى محلات الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم والمطاعم.

و قامت لجنة مشكلة من الطب البيطرى بالدقهلية بتوجيهات الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة، بالمرور على محلات الجزارة بمركز نبروه وتم تحرير 4 محاضر 471 كجم مضبوطات ضبط لحوم وكبدة غير صالحة فى محلات جزارة تقوم بالذبح خارج السلخانة وتبيع لحوم غير صالحة للمواطنين.

كما تم ضبط أحد المواطنين، يقوم بالذبح فى جراج منزله ويستغل المواطنين ببيع لحوم بسعر اقل دون أى كشف بيطرى عليها داخل السلخانة.

واستمرت الحملة التفتيشية دورها فى توفير لحوم خالية من المسببات المرضية بأنحاء المحافظة وتوجهت الى مركز منية النصر حيث قامت بضبط 323.9 كجم لحوم وأسماك ودواجن من خلال خمس محاضر، تم تحريرها فى إحدى ثلاجات الأسماك بالمركز والتى افتقدت لبعض الاشتراطات الواجب الالتزام بها قبيل البيع للجمهور، وتم ضبط الدواجن بإحدى المطاعم الشهيرة للمشويات والتى يقوم بفرمها وإضافة منكهات عليها كنوع من الغش والتدليس.

بيطرى الدقهليه يضبط لحوم فاسده



بيطرى الدقهليه يضبط لحوم فاسده



بيطرى الدقهليه يضبط لحوم فاسده