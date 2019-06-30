صور.. بدء توافد القادة الأوروبيين على مقر المفوضية استعدادا للقمة

رويترز

بدأ توافد زعماء الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، على مقر المفوضية الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرار بشأن رئيس البنك المركزى الأوروبى المقبل.

ومن جانبه، توقع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اتخاذ قرار بشأن المناصب الثلاثة الكبرى فى الاتحاد الأوروبى خلال اجتماع لقادة الاتحاد اليوم الأحد على أن يتم اتخاذ قرار بشأن رئيس البنك المركزى الأوروبى المقبل فى وقت لاحق على الأرجح.

وقال ماكرون للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "من المهم بالنسبة لى أن نتمكن من الخروج من هذا المجلس بإجابات وبالفريق الجديد".

وأضاف "سنتخذ قرارا بشأن هذا الفريق الجديد، ثلاثة من الأسماء اليوم والبنك المركزى الأوروبى لاحقا على الأرجح".

ويتولى مجلس قادة الاتحاد الأوروبي مسؤولية اختيار أربعة مناصب رئيسية منها رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البنك المركزي الأوروبي وقال ماكرون "يجب أن يكون هناك رجلان وامرأتان".

وقال دبلوماسيون ومسؤولون اليوم الأحد إن الاشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانس في سبيله ليكون رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المقبل.



الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون



الرئيس الفرنسى



الرئيس ماكرون



أنجيلا ميركل



إيمانويل ماكرون



تيريزا ماى



رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر



رئيس وزراء لوكسمبورج