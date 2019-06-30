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صور.. بدء توافد القادة الأوروبيين على مقر المفوضية استعدادا للقمة

الأحد، 30 يونيو 2019 06:17 م
صور.. بدء توافد القادة الأوروبيين على مقر المفوضية استعدادا للقمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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بدأ توافد زعماء الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، على مقر المفوضية الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرار بشأن رئيس البنك المركزى الأوروبى المقبل.

ومن جانبه، توقع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اتخاذ قرار بشأن المناصب الثلاثة الكبرى فى الاتحاد الأوروبى خلال اجتماع لقادة الاتحاد اليوم الأحد على أن يتم اتخاذ قرار بشأن رئيس البنك المركزى الأوروبى المقبل فى وقت لاحق على الأرجح.

وقال ماكرون للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "من المهم بالنسبة لى أن نتمكن من الخروج من هذا المجلس بإجابات وبالفريق الجديد".

وأضاف "سنتخذ قرارا بشأن هذا الفريق الجديد، ثلاثة من الأسماء اليوم والبنك المركزى الأوروبى لاحقا على الأرجح".

ويتولى مجلس قادة الاتحاد الأوروبي مسؤولية اختيار أربعة مناصب رئيسية منها رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البنك المركزي الأوروبي وقال ماكرون "يجب أن يكون هناك رجلان وامرأتان".

وقال دبلوماسيون ومسؤولون اليوم الأحد إن الاشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانس في سبيله ليكون رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المقبل.

 
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى
الرئيس الفرنسى
الرئيس ماكرون
الرئيس ماكرون
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
تيريزا ماى
تيريزا ماى
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
رئيس وزراء لوكسمبورج (2)
رئيس وزراء لوكسمبورج
رئيس وزراء لوكسمبورج
رئيس وزراء لوكسمبورج
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
ماكرون فى حوار مع الصحفيين
ماكرون فى حوار مع الصحفيين
ماكرون يبتسم للصحفيين
ماكرون يبتسم للصحفيين
ماكرون يدلى بتصريحات للصحفيين
ماكرون يدلى بتصريحات للصحفيين
ماكرون
ماكرون
ماى تغادر مكان تواجد الصحفيين
ماى تغادر مكان تواجد الصحفيين
ماى لدى وصولها لمقر المفوضية الأوروبية
ماى لدى وصولها لمقر المفوضية الأوروبية
ماى ورئيس وزراء لوكسمبورج
ماى ورئيس وزراء لوكسمبورج
ماى
ماى
ميركل (2)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
ميركل
ميركل
يونكر فى تصريحات للصحفيين
يونكر فى تصريحات للصحفيين

 

 

 


إيمانويل ماكرون

فرنسا

بروكسيل

القمة الأوروبية

الاتحاد الأوروبى

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