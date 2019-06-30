صور.. اشتعال مدرجات مشجعى منتخب مدغشقر بالهتافات فى استاد الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

اشتعلت مدرجات منتخب مدغشقر بالهتافات بالهتافات تشجيعا لفريقهم فى المباراة التى تقام اليوم على استاد الإسكندرية وسط سعادة كبيرة وتوقعات كبرى بفوز فريقهم.

وأبدى مشجعى مدغشقر ، سعادتهم بخضور المباراة على أرض مصر ، مؤكدين أن شعب مصر شعب ودود جدا ومرحب بضيوفه.



جاء ذلك خلال المباراة اليوم بين منتخب نيجيريا ومنتخب مدغشقر ، فى إطار بطولة كأس الأمم الافريقية باستاد الإسكندرية الدولى.



وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين حيث تم اغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.



يذكر أن بطولة الامم الافريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا ، حيث تستضيف محافظة الاسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي.