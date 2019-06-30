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صور.. احتفالات مشجعى مدغشقر بفوز فريقهم بشوارع الاسكندرية

الأحد، 30 يونيو 2019 08:23 م
صور.. احتفالات مشجعى مدغشقر بفوز فريقهم بشوارع الاسكندرية احتفالات مشجعى مدغشقر بالفوز على نيجيريا فى شوارع الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

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اشتعلت هتافات  مشجعى فريق مدغشقر بالهتاف، فى المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، احتفالا بفوزهم على فريق نيجيريا فى المباراة، التى إقيمت مساء  اليوم على استاد الإسكندرية.
 
وأبدى مشجعى مدغشقر سعادتهم بفوز فريقهم فى المباراة، على أرض مصر، مؤكدين أن شعب مصر شعب ودود جدا، ومرحب بضيوفه، ومعربين عن أملهم بتقدم فريق بلادهم والفوز فى المباريات القادمة.
 
جاء ذلك خلال المباراة، اليوم، بين منتخب نيجيريا، ومنتخب مدغشقر، فى إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد الإسكندرية الدولى.
 
يذكر ان بطولة الامم الافريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا ، حيث تستضيف محافظة الاسكندرية  مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي 
 
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احتفالات مشجعى مدغشقر

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