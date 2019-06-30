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صور.. آيس كريم وفواكه مثلجة للحيوانات فى أوروبا لتحمل الموجة الحارة

الأحد، 30 يونيو 2019 03:28 م
صور.. آيس كريم وفواكه مثلجة للحيوانات فى أوروبا لتحمل الموجة الحارة الحيوانات فى أوروبا تتناول الآيس كريم
كتبت فاطمة شوقى

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تتعرض أوروبا لموجة حارة تسببت فى سقوط عدد من الضحايا خاصة فى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وأدت إلى اشتعال الحرائق فى كتالونيا، ولذلك قدمت حدائق الحيوان فى أوروبا أيس كريم بالفواكه والخضروات للحيوانات لتحمل تلك الموجة الحارة.

وأشارت صحيفة "لا بوث" الإسبانية إلى أن حدائق الحيوانات فى المانيا وإيطاليا والتشيك بشكل خاص قدمت للحيوانات الأكلات الباردة من الآيس كريم والخضراوات والفواكه المثلجة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

وتجاوزت درجات الحرارة فى بعض الدول الأوروبية الـ 45 درجة مئوية، وتوالت درجات الحرارة القياسية المسجلة فى جزء كبير من أوروبا فارتفعت إلى 40 درجة فى ‏بيمونتى فى إيطاليا، و38.9 درجة فى جمهورية تشيكيا و38.6 فى ألمانيا، وبالتالى ارتفع متوسط درجات الحرارة المسجلة خلال يونيو بنسبة 4.4 درجات.

 

رعاية خاصة للدببة القطبية مع دلو من الآيس كريم مع السمك والفاكهة من الداخل
رعاية خاصة للدببة القطبية مع دلو من الآيس كريم مع السمك والفاكهة من الداخل

 

شمبانزى عمره عامين يحاول تناول الايس كريم
شمبانزى عمره عامين يحاول تناول الايس كريم

 

غوريلا تتمتع دلو من الآيس كريم مع الفاكهة بداخل.
غوريلا تتمتع دلو من الآيس كريم مع الفاكهة بداخل.

 

غوريلا عملاقة تلعق الآيس كريم مع الفاكهة لتبرد خلال موجة الحر فى جمهورية التشيك
غوريلا عملاقة تلعق الآيس كريم مع الفاكهة لتبرد خلال موجة الحر فى جمهورية التشيك

 

فى اسكتلندا شمبانزى يلعق الآيس كريم في حديقة بلير دروموند سفارى
فى اسكتلندا شمبانزى يلعق الآيس كريم في حديقة بلير دروموند سفارى

 

يتمتع الدب القطبى بدلو من الآيس كريم مع السمك والفاكهة من الداخل
يتمتع الدب القطبى بدلو من الآيس كريم مع السمك والفاكهة من الداخل

 


اوروبا

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة

الحيوانات

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