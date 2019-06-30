سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 02:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صنداى تايمز: وكالة استخبارات غربية تعتقد أن ميركل تعانى من "مشكلة عصبية"

الأحد، 30 يونيو 2019 01:21 م
صنداى تايمز: وكالة استخبارات غربية تعتقد أن ميركل تعانى من "مشكلة عصبية" أنجيلا ميركل
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن التكهنات حول صحة، أنجيلا ميركل كثرت بعد إصابتها بنوبة ارتجاف شديدة مرة أخرى أثناء حضورها فى قمة العشرين، موضحة أنه من بين تلك التكهنات هو ما خلصت إليه وكالة استخبارات غربية بأن المستشارة الألمانية تعانى من "مشكلة عصبية". 
 
 
وأصرت ميركل، 64 سنة، التي حضرت قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، على أنها في صحة جيدة على الرغم من الحادث الذي وقع يوم الخميس، عندما شوهدت وهى تمسك بذراعيها فى محاولة فاشلة لمنع نفسها من الارتجاف خلال حفل رسمى.
 
 
تبع ذلك نوبة مماثلة حدثت في الأسبوع السابق عندما كانت تقف إلى جانب فلاديمير زيلينسكي ، الرئيس الأوكراني ، أثناء زيارته لبرلين.
 
 
وقالت ميركل للصحفيين "ليس لدى أى شىء خاص للإبلاغ عنه، لكننى بخير"، لكنها أخفقت فى الإجابة عند سؤالها عما إذا كانت قد ذهبت إلى الطبيب.
 
 
وأضافت الصحيفة أن "قمة العشرين" لم تمنح ميركل الفرصة لإخفاء أعراض مرضها، الذى سارعت وسائل الإعلام الألمانية لوضع قائمة بالأمراض التى يمكن أن تكون مصابة بها،حتى أن وكالات الاستخبارات الأجنبية حاولت الوصول إلى السجلات الصحية لميركل لاكتشاف ما إذا كانت النوبات الأخيرة من الارتجاف هي بالفعل شيء أكثر خطورة ، مع تقارير تفيد بأن "وكالة استخبارات غربية واحدة تعتقد أنها يعاني من "مشكلة عصبية". وتفيد التقارير أن هذه السجلات الصحية مغلقة داخل منشأة عسكرية آمنة.
 
 
وبعد "تعرضها لنوبتين من الارتجاف خلال عشرة أيام"، أقرت صحيفة بيلد الألمانية أنه على الرغم من أن ميركل "لم تقل كلمة واحدة حول ما سبب لها الارتعاش، أو إذا كانت تخضع العلاج، أو إذا كان هناك شيء خطير وراء هذه النوبات"، إلا أن صحة المستشارة تصدرت عناوين الأخبار.
 
 
على الرغم من هذه التكهنات، أقرت بيلد أيضًا بأن جدول ميركل المكثف من الممكن أن يرهق أعتى الزعماء، فهناك فرق توقيت سبع ساعات بين ألمانيا واليابان فضلا عن جدول قمة العشرين الممتلئ بالفعاليات واللقاءات على هامشها، فضلا عن لقائها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ميركل

صحة ميركل

ارتجاف ميركل

المستشارة الالمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة