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صحيفة إيطالية تبرز جهود مصر لوقف بيع "رأس توت عنخ آمون" فى مزاد بلندن

الأحد، 30 يونيو 2019 12:57 م
صحيفة إيطالية تبرز جهود مصر لوقف بيع "رأس توت عنخ آمون" فى مزاد بلندن توت عنخ آمون
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "ماتيو" الإيطالية إن مصر تحاول بكل الطرق إيقاف مزاد لندن الذى يباع فيه العديد من الآثار المصرية وأهمها تمثال توت عنخ آمون الذى سرق من الأقصر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الثقافة المصرى تخشى أن يكون التمثال سرق من قبل من معبد الكرنك بالأقصر، وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لوقف بيع تمثال توت عنخ آمون إلا أنه سيتم بيعه فى 4 يوليو، وسيبدأ المزاد على حوالى 4 مليون جنيه.

 

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية، بدأت فى 13 يونيو الجارى، بالتحرك قضائيا لوقف بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون و32 قطعة أثرية أخرى داخل صالة مزادات فى العاصمة البريطانية لندن.

 

وكانت دار "كريستيز" للمزادات فى لندن أشارت فى بيان بـ11 يونيو إلى أنها تتوقع بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين دولار بعد أيام من إعلان عرضه للبيع بالمزاد.

 

وقررت الحكومة المصرية مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر.

 


مصر

الاثار المصرية

توت عتخ امون

بريطانيا

لندن

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