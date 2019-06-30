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"صحة القليوبية" تعقد اجتماعا لدعم برنامج "1000 يوم صحة" للمرأة والطفل

الأحد، 30 يونيو 2019 06:22 م
"صحة القليوبية" تعقد اجتماعا لدعم برنامج "1000 يوم صحة" للمرأة والطفل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، اجتماعا تنسيقى لمناقشة برنامج الألف يوم صحة لدعم صحة المرأة والطفل وذلك بحضور الدكتورة مايسة رشاد مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، والدكتورة نجلاء مهدى مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة هيام كامل، وجميع مديرى الإدارات الصحية، وفريق الأمومة والطفولة بمديرية الصحة وجميع الإدارات على مستوى المحافظة.

 

 وأكد "الطباخ"، على أن البرنامج يهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال فى مصر عن طريق تيسير دعم وتشجيع الممارسات المثلى لتغذية الرضع لتكامل أجزاء برامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل، كما يقوم البرنامج على عدة محاور، منها رعاية وتوفير خدمات الأم الحامل طوال فترة الحمل من الفحص الطبى والمعملى وعلاج حالات الأنيميا، والتعرف على حالات الحمل الخطر وتقديم الرعاية المناسبة لكل حالة.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن البرنامج يهدف إلى تقديم المشورة اللازمة فى مجال التغذية والاستعداد للولادة الآمنة، وتقديم المشورة اللازمة عن أهمية تنظيم الأسرة وكيفية الحصول على الخدمة بعد الولادة، والتوعية والاهتمام بالفترة ما حول الولادة، وتنشيط خدمات رعاية الأم أثناء فترة النفاس، وتشجيع الأم على الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة ستة أشهر .

 

وأشار الطباخ، إلى أن البرنامج يقدم العديد من الخدمات الصحية للطفل، منها برنامج رعاية الأطفال حديثى الولادة والذى يعتبر من أهم برامج الحفاظ على حياة الطفل ويشمل، وتدريب الفريق الصحى على إجراءات الإفاقة ورعاية الطفل الوليد والتحويل للوحدات المتخصصة للعناية المركزة للتعامل مع المشاكل الصحية الخطيرة والعاجلة لحديثى الولادة.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

صحة المرأة والطفل

محافظة القليوبية

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