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شرطة بلجيكا تخلى حديقة ماكسيميليان من اللاجئين وتنقل 100 شخص للإيواء

الأحد، 30 يونيو 2019 05:32 م
شرطة بلجيكا تخلى حديقة ماكسيميليان من اللاجئين وتنقل 100 شخص للإيواء شرطة بلجيكا - ارشيفية
كتب أحمد علوى

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أخلت قوات الشرطة البلجيكية ، حديقة ماكسيميليان فى العاصمة بروكسل ، من اللاجئين بعدما تلقت العديد من الشكاوى من سكان المنطقة، من تزايد أعداد  للاجئين والمهاجرين الغير شرعيين.

ووفقاً لما قالته قناة بلجيك 24 البلجيكية، بعد انتهاء الشرطة من عملية الإخلاء أرسلت أكثر من 100 لاجئ إلى مختلف مراكز اللجوء التى توفرها الخدمة الاجتماعية المحلية Samusocial ، وتم تأكيد ذلك من قِبل رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز.

وقال مهدى كاسو ، المتحدث باسم منصة مدنية، على فيس بوك، لقد تم إخلاء الحديقة وأن هذا سيحدث فى مناسبات أخرى فى الفترة التى تسبق مرور Tour de France فى بروكسل ، (وهو أكبر حدث رياضى فى العالم للدراجات إلى العاصمة إعتبارا من الخميس المقبل، والذى يضم فرق مختلفة من جميع أنحاء العالم ).

وقال رئيس بلدية بروكسل: نحن مستمرين فى البحث عن توازن بين المجموعتين اللتين تعانيان من هذا : اللاجئين الذين نحاول من أجلهم إيجاد حل إنسانى والذين نريد أن نقدم لهم أماكن لائقة ، ومن ناحية أخرى السكان المحليين الذين يريدون عودة الأشياء إلى طبيعتها فى وحول الحديقة ." ، ووفقاً للعمدة ، لم يتم القبض على أى شخص ،وتم تزويد أكثر من 100 شخص بمكان للنوم والإقامة.

 


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