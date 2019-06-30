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سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة بالتزامن مع إجازة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 07:25 ص
سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة بالتزامن مع إجازة 30 يونيو سيولة مرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية تزامنا مع أجازة 30 يونيو، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


سيوله مروريه

اجازه 30 يونيو

حركه المرور

النشره المروريه

ميدان التحرير

اخبار المرور

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