سول: اللقاء الثلاثى بين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة يسطر تاريخا جديدا

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أعلن المكتب الرئاسى فى سول، اليوم الأحد، أن اللقاء الثلاثى الذى جمع زعماء الكوريتين، والولايات المتحدة يسطر تاريخا جديدا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المكتب الرئاسى ألقى الضوء على اللقاء الثلاثى الذى عقد بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم يونج- أون، كما سلط الضوء على الاجتماع الثنائى بين الزعيمين ترامب وكيم أون، فى المنطقة "الحدودية" المنزوعة السلاح، معربا عن تطلعه أن تكتسب المفاوضات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونج يانج، زخما.

وقد أشاد السكرتير الرئاسى "للتواصل الشعبى" فى كوريا الجنوبية يون دو-هان، فى سياق مؤتمر صحفى عقده اليوم بما أسماها "الجهود المخلصة "من قبل الزعيمين ترامب وكيم، مضيفا أن الرئيس الكورى الجنوبى مون يبذل أقصى جهد له لتؤتى الرحلة "الجريئة " للسلام فى شبه الجزيرة الكورية، نتائج جيدة، وأعرب عن الأمل إزاء حشد الجهود لجعل العالم خاليا من الحروب.