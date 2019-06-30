سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 04:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفير فلسطين بالقاهرة: نتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 30 يونيو 2019 03:19 م
سفير فلسطين بالقاهرة: نتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح، "إن بلاده تتمسك بمبدأ الأرض مقابل السلام، والذى يعنى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين".

وأضاف السفير دياب اللوح - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - أن حقوق الإنسان فى فلسطين مصادرة، وتحت التهديد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا أن دولة الاحتلال تنتهك حقوق المواطن الفلسطينى وتنتهك حريته فى الحياة الكريمة وفى السفر والتنقل والعلاج وفى توفير مياه الشرب المناسبة وفى السكن والبناء والكهرباء وكل احتياجات الحياة فى القدس والضفة والغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن الدولة الفلسطينية لا تستطيع بناء اقتصاد ولا مؤسسات طالما استمر الاحتلال الذى يحرم الشعب من ممارسة حياته الطبيعية والسياسية وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن الضفة الغربية مقسمة إلى 700 قطعة جغرافية، وذلك لوجود 700 حاجز عسكرى يفصل المناطق داخل الضفة بما يحرم الفلسطينيين من حرية الانتقال حتى داخل البلدة الواحدة، كما أن الاحتلال يهدم ما يبنيه الفلسطينيون، حيث إن هناك أكثر من 20 ألف منزل تم هدمها على مدار الفترات الماضية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضح السفير الفلسطينى، أن الشعب الفلسطينى يعانى من فرض الضرائب الباهظة عليهم وسحب الهويات وفرض الإقامة الجبرية ومنع السفر واعتقال الأطفال صغار السن وحصار قطاع غزة ومنع دخول السلع الأساسية والاستهلاكية والمواطنين، بما يعد انتهاكا صارخا لحقوق وكرامة المواطن الفلسطينى.

واختتم تصريحاته "إن الحل والمخرج يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية لدولة فلطسين، وتمكين الشعب من ممارسة حياته الطبيعية والسياسية، وإقامة دولته المستقلة، حتى يتمكن من عمل ازدهار وبناء اقتصاد وبناء مؤسسات.

 


السفير الفلسطينى بالقاهرة

جامعة الدول العربية

الشعب الفلسطينى

الاحتلال الاسرائيلى

القضية الفلسطينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يوافق على تسليم جثمان الشهيد سمير عبيد بشروط تم رفضها

الأحد، 30 يونيو 2019 01:38 م

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

الأحد، 30 يونيو 2019 01:01 م

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف كل من يعمل لأجل القدس

الأحد، 30 يونيو 2019 12:12 م

الاحتلال الإسرائيلى يصعد عدوانه على بلدة العيسوية فى القدس المحتلة

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 م

مرصد الأزهر: آلة البطش الصهيونية ما هى إلا نتاج صمت العالم على جرائم الاحتلال

الأحد، 30 يونيو 2019 11:02 ص

عضو منظمة التحرير الفلسطينية: احتجاز الاحتلال لجثمان الشهداء عمل إجرامى

السبت، 29 يونيو 2019 09:34 م

استقالة رجل أعمال إسرائيلى من جمعية دعم الجيش الاحتلال بالتبرعات

السبت، 29 يونيو 2019 06:17 م

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 آخرين فى مواجهات بالقدس

السبت، 29 يونيو 2019 01:16 م

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا فلسطينيا شمال بيت لحم

السبت، 29 يونيو 2019 11:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة