روح العمل الجماعى وضوابطه.. موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبل، بعنوان: "روح العمل الجماعى وضوابطه".
من جانبها حددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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