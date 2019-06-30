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روح العمل الجماعى وضوابطه.. موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل

الأحد، 30 يونيو 2019 03:38 م
روح العمل الجماعى وضوابطه.. موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت

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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبل، بعنوان: "روح العمل الجماعى وضوابطه". 

من جانبها حددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

موضوع خطبة الجمعة (1)
موضوع خطبة الجمعة (1)

 

موضوع خطبة الجمعة (2)
موضوع خطبة الجمعة (2)

 

موضوع خطبة الجمعة (3)
موضوع خطبة الجمعة (3)

 

موضوع خطبة الجمعة (4)
موضوع خطبة الجمعة (4)

 

موضوع خطبة الجمعة (5)
موضوع خطبة الجمعة (5)

 

موضوع خطبة الجمعة (6)
موضوع خطبة الجمعة (6)

 


وزارة الأوقاف

خطبة الجمعة

روح العمل الجماعي وضوابطه

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