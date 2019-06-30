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رئيس نيجيريا يدعو قادة "الإيكواس" لوضع سياسة أمنية مشتركة

الأحد، 30 يونيو 2019 04:06 م
رئيس نيجيريا يدعو قادة "الإيكواس" لوضع سياسة أمنية مشتركة محمد بخارى
كتبت – هناء أبو العز

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دعا رئيس نيجيريا محمدو بخارى، قادة البلدان الأعضاء فى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" إلى "وضع سياسة مشتركة فى مجال الأمن".
 
وقال بخارى فى كلمته خلال افتتاح القمة العادية الـ 55 لقادة دول وحكومات "الإيكواس" فى العاصمة أبوجا، ونقلتها وكالات الأنباء: "إن العمل المشترك يعتبر أفضل مقاربة ممكنة فى غرب إفريقيا، لمواجهة التهديدات التى تؤثر على التعايش السلمى فى مجتمعاتنا".
 
وأكد بخارى، الذى يرأس دوريا "الإيكواس" أن وضع سياسة أمنية مشتركة، سيمكن دول غرب إفريقيا من وضع حد لهذا التهديد، من أجل الاستقرار ورفاهية شعوبنا.
 
وأضاف بخارى، المنصب نهاية مايو 2019 رئيسا لولاية ثانية، أنه "يجب إرسال رسالة واضحة وموحدة إلى مرتكبي العنف، نؤكد لهم فيها أننا مصممون على قتالهم وهزيمتهم".

محمد بخارى

رئيس نيجيريا

الايكواس

افريقيا

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