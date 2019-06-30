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رئيس حماية المستهلك يقود غرفة عمليات الجهاز خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 04:41 م
رئيس حماية المستهلك يقود غرفة عمليات الجهاز خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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حرص اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على التواجد داخل غرفة عمليات شكاوى جهاز حماية المستهلك على مدار اليوم خلال ذكرى الاحتفالات بثورة 30 يونيو لمتابعة آليات تلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها وكذلك لمتابعة سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز والتى تجوب الأسواق حالياً للتأكد من توافر السلع والتصدى لآى محاولات تلاعب من قبل البعض.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أعلن عن خطة تستهدف تكثيف الرقابة على الأسواق فى إطار احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو، للقضاء على أى ممارسات سلبية، وذلك استكمالاً للإجراءات الرقابية التى يتخذها الجهاز لضبط الأسواق من خلال سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية" التى تجوب الأسواق والمناطق التجارية. 

وأهاب عبد المعطى، المواطنين ممن لديهم شكاوى التواصل عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880  أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق  الإلكترونى المتاح على متجر الهواتف الذكية Google play

 


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

غرفة عمليات

الاحتفال بذكرى 30 يونيه

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