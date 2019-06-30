رئيس جامعة بني سويف: تخصيص 3 معامل إلكترونية لأعمال تنسيق الثانوية العامة

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تخصيص ثلاثة معامل إلكترونية لأعمال التنسيق الإلكترونى، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات المعدلة، والدبلومات الفنية.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أنه تم اختيار معمل الحاسب الآلي بوحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات بالمجمع الثاني شرق النيل، لافتًا إلى أنه تم تخصيص نخبة من العاملين ذوى الخبرة فى مجال الحاسب الآلي، وأعمال التنسيق لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد، تحت إشراف الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.