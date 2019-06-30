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حبس متهمة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الأحد، 30 يونيو 2019 09:56 ص
حبس متهمة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس آية علاء 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

تواجه المتهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 


حبس متهمة 15 يوما

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

انضمام لجماعة إرهابية

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