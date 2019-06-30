حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بحبس "عمرو .ع"، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بتجارة الأقراص المخدرة .

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على عامل وبحوزته 500 قرص مخدر ترامادول، فى منطقة المطرية، إذ تم القبض على المتهم

أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام .