حبس عاطل متهم بالاعتداء الجنسى على ابنته فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل متهم بالاعتداء الجنسى، على ابنته 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبى الخاص بالفتاة، والذى أفاد اصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من جسدها، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، أثناء هروبها من النافذة بعد تحرش والدها بها بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الرابع، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن الفتاة، تعرضت لاعتداء جنسى، من جانب والدها، وأنها خلال محاولتها الهرب من نافذة الشقة، اختل توازنها، وسقطت مصابة بعدة كسور، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.