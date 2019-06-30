حبس عاطل لقتله زوجته بسكين لسرقته بالقناطر الخيرية 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر أسامة على وكيل نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر طه أحمد بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل زوجته بسكين، كما أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعى لمناظرة الجثة، وتحديد سبب الوفاة، والصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن من المستشفى بوصول "ف. ا. س." 30 سنة، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة فى الفخذ، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفى ويدعى "ح. ص."، عاطل، تشاجر معها بسبب خلافات عائلية واتهامه لها بسرقته بعد زواجه منها عرفيا وهروبها فاستدرجها إلى منطقة كورنيش النيل بالقناطر ونشبت بينهما مشاجرة وطعنها بالسكين.

وكشفت تحريات المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهم عقب ارتكاب جريمته حمل المجنى عليها داخل توك توك وذهب به لمنزلها وألقاها داخل المنزل وفر هاربا وعندما علم الأهالى بالواقعة اصطحبوها للمستشفى، وخلال محاولة إسعافها لقيت مصرعها، وجرى التحفظ على الجثة لعرضها على الطب الشرعي.

وتمكن النقباء عمر رجب ومحمد حسام ومحمد جمال معاونى مباحث المركز من ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.