جامعة المنصورة تنظم مؤتمرها العلمى الثانى الأربعاء المقبل

الدقهلية شريف الديب

تنظم وحدة أمراض الدم بقسم طب الأطفال - جامعة المنصورة المؤتمر العلمى الثانى تحت عنوان الجديد فى أمراض دم الأطفال ويعطى المؤتمر الأهمية الأولى لزرع نخاع العظام مستضيفا كبار علماء زرع النخاع العظمى فى مصر، وذلك يومى الأربعاء والخميس 3 و4 يوليو 2019 بقاعة مؤتمرات الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة.

ويناقش المؤتمر 4 محاور بالإضافة إلى أمراض النزف الهيموفيليا ونقص الصفائح الدموية، الأنيميا الوراثية والتكسيرية وأمراض الفيروسات وأمراض الكلى المزمنة التى تصيب الجهاز الليمفاوى والدم.

ومن المقرر أن يحاضر المؤتمر الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة فى محاضرة عن أمراض الكلى المزمنة ومدى تأثيرها على الدم ومكوناته والجهاز المناعى والليمفاوى ونخاع العظام.