تونس: نفوق أسماك لظهور طحالب سامة بشاطئ سيدى منصور بصفاقس بسبب الحرارة

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أظهرت النتائج الأولية للتحاليل التى أجريت اليوم على مياه سواحل بحر سيدى منصور بصفاقس التى تغير لونها إلى الأحمر، ونفقت بها كميات من الأسماك، وجود كميات من الطحالب المجهرية السامة التى عادة ما ينتج عنها نفوق أسماك ونقص كبير فى الأكسجين فى الماء وظهور روائح كريهة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة التونسية مساء أمس السبت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الظاهرة عادة تنتج عند الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وتتلاشى عند هبوب الرياح وتواجد التيارات المائية، مشيرة إلى أن التحاليل المخبرية للعينات الدقيقة متواصلة.



وكان عدد من البحارة والمواطنين التونسيين اعتبروا أن تغير لون مياه بحر سيدى منصور إلى الأحمر ونفوق كميات من الأسماك به راجع إلى تفريغ كميات من مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى البحر، فيما نفى المدير المحلى للديوان الوطنى للتطهير بصفاقس منذر خماخم ذلك، مؤكدا أن محطة الضخ تعمل بصورة طبيعية، ولم يتم تسجيل أى عطل بها خلال الفترة الماضية، وأن المحطة تخضع للمراقبة اليومية بعد معالجة المياه المستعملة وقبل ضخها للبحر.